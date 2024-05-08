НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Появились слухи о концерте Канье Уэста в России

Источник:
Sibnet.ru
282 1
Фото: Pieter-Jannick Dijkstra / CC BY 2.0

Рэпер Канье Уэст летом приедет в Россию и выступит в «Лужниках», дата концерта совпадает с днем рождения артиста.

Выступление рэпера запланировано на 8 июня, в день 47-летия Уэста. Контракт с музыкантом уже подписан, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на организаторов концерта в «Лужниках».

По информации источника, переговоры с Канье Уэстом велись больше года, а главное желание Канье — посмотреть Москву и дать крутой концерт.

Артист прилетит в Россию с женой. После шоу в «Лужниках» он планирует отметить день рождения в одном из заведений столицы.

Еще по теме
Настя Ивлеева понадеялась вернуться в строй через Путина
Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»
Пугачева назвала еще одну талантливую певицу из «Голоса»
Бузова перепела хит группы Queen
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пора красить яйца: простые и красивые способы
Победитель морского боя получит игровой роутер RT‑X
Определился победитель пятого сезона шоу «Маска»
Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»
Обсуждение (1)
Самое обсуждаемое
23
Ивлеева все-таки побывала в Донбассе
21
Один из лидеров демократов допустил отправку войск США на Украину
16
МВД объявило в розыск Зеленского
16
Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия
16
Удар российской авиабомбы сравнили с землетрясением