Появились слухи о концерте Канье Уэста в России

Рэпер Канье Уэст летом приедет в Россию и выступит в «Лужниках», дата концерта совпадает с днем рождения артиста.

Выступление рэпера запланировано на 8 июня, в день 47-летия Уэста. Контракт с музыкантом уже подписан, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на организаторов концерта в «Лужниках».

По информации источника, переговоры с Канье Уэстом велись больше года, а главное желание Канье — посмотреть Москву и дать крутой концерт.

Артист прилетит в Россию с женой. После шоу в «Лужниках» он планирует отметить день рождения в одном из заведений столицы.