Певица МакSим вынесла приговор своему алкоголизму

Певица МакSим откровенно говорит о своей алкогольной зависимости, но в этот раз призналась, что эта пагубная привычка не лечится.

«Нет лечения от алкогольной зависимости. Я считаю, что меня просто в какой-то момент Господь взял и отвел. Я несколько раз лечилась в рехабах, но после не могла продержаться и двух недель», — сказала певица в интервью Peopletalk.

Певица признала алкогольную зависимость после того, как выйдя из комы после продолжительной болезни, взялась активно за работу. Артистка объясняла, что не справлялась с объемом работы и выпивала. В итоге, ей пришлось отправиться в рехаб и прекратить гастролировать.