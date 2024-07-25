Подсчитан долг Блиновской перед государством

Общая задолженность блогера Елены Блиновской перед государством составляет около 1,2 миллиарда рублей. рассказал юрист Иван Морозов, представляющий интересы Блиновской.

«Если сложить весь долг Елены перед государством, то получится около 1,4 миллиарда, 230 миллионов из которых мы уже оплатили. В связи с этим сумма общего долга перед государством в чистом виде составляет 1,2 миллиарда рублей», — цитирует юриста ТАСС.

По его словам, в эту сумму входят и долги, не фигурирующие в уголовном деле Блиновской. Такая сумма была сформирована по всем обязательствам блогера перед государством в целом. Также ей начисляются пени на всю сумму.

Так, решением суда от 15 декабря 2023 года Блиновской было доначислено НДС на сумму 733 миллиона рублей, налог на доходы физических лиц в сумме 174 миллиона рублей. Всего задолженность по НДС и НДФЛ составляет 907 951 672 рублей.

Также популярному блогеру был начислен штраф за действия по уклонению от уплаты налогов в сумме 226 907 906 рублей.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса, занизила свои доходы и не уплатила налоги за 2019-2021 годы.