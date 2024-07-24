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Песков объяснил, почему Shaman получил звание заслуженного артиста

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал SHAMAN

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему певец Shaman получил от Владимира Путина звание заслуженного артиста России.

«Я не думаю, что он (Путин) совсем глубоко знаком с творчеством (Shaman), но, с другой стороны, целый ряд песен этого исполнителя, действительно, наверное, попали в яблочко с точки зрения настроя наших людей, нашего общества», — цитирует радиостанция «Маяк» Пескова.

Shaman получил звание заслуженного артиста России президентским указом от 22 июля. Согласно тексту документа, Дронов отмечен «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Сам певец узнал о присвоении почетного звания во время концерта в Сочи и отреагировал на него словами «Служу России!»

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