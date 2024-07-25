Глюкоза впервые выступила после скандала

Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) выступила на фестивале Dream Fest в Баку, но не вышла на ковровую дорожку.

После скандала на концерте в Красноярске Глюкоза очень скромно посетила фестиваль в Баку. Она не приняла участие в торжественной части и выступила всего с одной песней на сцене, а затем покинула Dream Fest, сообщили журналисты.

В Сети появилось видео, как Глюкоза уезжает с фестиваля. Она отвечает на вопросы прессы спокойно и сдержанно, благодарит за комплименты и желает всем гостям отличного мероприятия.