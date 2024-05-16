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Конфликт между Бузовой и Гагариной завязался в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Ольги Бузовой

Полина Гагарина не стала признавать в Ольге Бузовой певицу, на что поющая ведущая ответила иронично.

В недавнем интервью Гагарина высказалась о коллеге по сцене, как о певице. Артистка предложила ей называть себя шоувуман и податься в стендап. На это у Бузовой нашелся резкий ответ.

«Она не попала в хит-парад моих мыслей. Никогда этот герой (Гагарина) мне не был интересен, поэтому я за ней не слежу. Каждый мой выход — это часть стендапа. Поверьте, иногда рассмешить людей гораздо сложнее, чем заставить их плакать», — сказала журналистам Бузова.

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