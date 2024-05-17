НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Shaman выпустил клип в стиле свадебного видео нулевых

Источник:
Sibnet.ru
272 0

Певец Shaman выпустил новый клип на романтичную композицию «Любимая женщина», где предстал перед зрителями в необычном виде.

В клипе Shaman поет в классическом костюме. Это нетипичный наряд для артиста, предпочитающего кожаные обтягивающие брюки. Правда, в итоге он все-таки появляется в клипе в привычных образах.

Сам клип снят в светлых локациях на фоне букетов роз. Также ролик сопровождается субтитрами. В целом, работа напоминает свадебные видео «нулевых», но только с одним героем.

Ранее Shaman получил премию от Минобороны России за высокое мастерство при исполнении патриотических песен.

Еще по теме
Певица МакSим вынесла приговор своему алкоголизму
Сбежавших из России артистов назвали 10 сортом на Западе
Конфликт между Бузовой и Гагариной завязался в Сети
Рэпер Vacio сбежал в США за день до явки в военкомат
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Африканка 16 лет живет без еды и питья
Роберт Кийосаки подсказал России способ уничтожить доллар
Путин убрал Шойгу с поста министра обороны России
Глава Кузбасса Цивилев прокомментировал отъезд
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
44
Путин убрал Шойгу с поста министра обороны России
25
Патрушев и Дюмин стали помощниками президента России
20
Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ
19
Shaman получил премию Минобороны России
17
Африканка 16 лет живет без еды и питья