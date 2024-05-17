Shaman выпустил клип в стиле свадебного видео нулевых

Певец Shaman выпустил новый клип на романтичную композицию «Любимая женщина», где предстал перед зрителями в необычном виде.

В клипе Shaman поет в классическом костюме. Это нетипичный наряд для артиста, предпочитающего кожаные обтягивающие брюки. Правда, в итоге он все-таки появляется в клипе в привычных образах.

Сам клип снят в светлых локациях на фоне букетов роз. Также ролик сопровождается субтитрами. В целом, работа напоминает свадебные видео «нулевых», но только с одним героем.

Ранее Shaman получил премию от Минобороны России за высокое мастерство при исполнении патриотических песен.