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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Магнитная буря на Земле достигла пика

Источник:
Sibnet.ru
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Магнитная буря вернулась к максимальным значениям, начинается кульминация шторма, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«К Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем. Магнитная буря проходит через пик. Колебания поля вернулись к экстремальным значениям 5 уровня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что скорость солнечного ветра в настоящее время варьируется в диапазоне от 800 до 1000 километров в секунду. Российскую территорию накрывает еще более мощная полоса полярных сияний, они могут наблюдаться у южных границ страны.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря G5 — максимальная, последний раз космический шторм такой силы ударил по Земле больше 20 лет назад.

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nicollaich

Цеивроппейцы.Зря вы не выполняли Минские соглашения.

scorpion2777

Харьков начал становится для укров дотационным и не имеющим стратегического значения.

Asd10

У военных работа такая. Укроп мясорубить.

mosquito__2010

У кастрюль из Томска интересная такая особенность - они сливаются. Сначала врут потом сливаются. Интересно...