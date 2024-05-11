Магнитная буря на Земле достигла пика

Магнитная буря вернулась к максимальным значениям, начинается кульминация шторма, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«К Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем. Магнитная буря проходит через пик. Колебания поля вернулись к экстремальным значениям 5 уровня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что скорость солнечного ветра в настоящее время варьируется в диапазоне от 800 до 1000 километров в секунду. Российскую территорию накрывает еще более мощная полоса полярных сияний, они могут наблюдаться у южных границ страны.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря G5 — максимальная, последний раз космический шторм такой силы ударил по Земле больше 20 лет назад.