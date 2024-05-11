Сильнейшая магнитная буря накрыла Землю в ночь на субботу, согласно оценкам астрономов, она достигла высшего уровня по «пятибалльной» шкале. Такие бури не регистрировались уже несколько десятилетий. Ожидается, что экстремальное явление продлится около 40 часов.

Виновник космического шторма

Солнце с 7 по 9 мая выбросило в сторону нашей планеты четыре облака плазмы исключительного размера. Выбросы имели разную скорость и по дороге к Земле слились в один крупный объект, который ударил по планете в ночь на субботу.

Ученые называют такие выбросы «каннибальскими» — они образуются, когда быстро движущиеся корональные выбросы массы обгоняют и поглощают более медленные, идущие перед ними. Виновник выбросов — гигантское солнечное пятно AR3664.

Согласно расчетам, скорость солнечного ветра после удара «каннибальского» выброса выросла с 400 километров в час до 700 километров в час. Плотность окружающей Землю плазмы увеличилась примерно в 30 раз.

Национальная метеорологическая служба США впервые за 21 год объявила максимальный уровень достигшей Земли магнитной бури. В последний раз высший уровень оценки геомагнитной бури G5 устанавливался американскими специалистами в октябре 2003 года.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, на 00.30 по московскому времени 11 мая сила магнитной бури оценивалась в G4.7. До высшего пятого уровня не хватает 0.3 балла, однако космический шторм еще может усилиться.

Пик бури предварительно ожидается в середине дня 11 мая, когда к Земле должны прийти основные массы, выброшенные Солнцем. Однако уже сейчас полярные сияния наблюдаются на географических широтах до 40 градусов.

Как возникает магнитная буря

Мощные вспышки происходят на Солнце регулярно. Они возникают в местах взаимодействия солнечных пятен противоположной магнитной полярности. В результате внешняя атмосфера звезды выбрасывает в космос огромное количество ионизированных частиц.

Землю от солнечной радиации защищает невидимая оболочка — магнитосфера. В обычных условиях магнитосфера эффективно противостоит солнечному ветру. Однако мощные выбросы приводят к ее сильной ионизации, начинается магнитная буря.

Чем грозит удар из космоса

Кроме безобидных полярных сияний космический шторм может принести человечеству много бед. Сильные магнитные бури потенциально могут вызвать «интернет-апокалипсис» — нарушения работы глобальных систем связи из-за воздействия заряженных частиц.

Колебания магнитного поля вызывают электрические токи в проводниках. В результате чувствительные электрические приборы могут сбоить и выходить из строя. Под угрозой не только интернет и электросети — магнитные бури приводят к остановкам движения на железных дорогах, вызывают дезориентацию навигационных систем самолетов и судов.

Магнитные бури делят на пять уровней от G1 (слабая буря) до G5 (экстремально сильная буря). Один из самых мощных выбросов произошел 1-2 сентября 1859 года и стал известен как «Событие Кэррингтона» — тогда системы связи отказали по всей Европе и Северной Америке.

В 1989 году геомагнитный шторм на несколько часов оставил без электричества канадский город Торонто. 29 января 2022 года на Солнце произошла серия вспышек, в результате которых были уничтожены 38 спутников Starlink, которые после потери управления сгорели в земной атмосфере.

Что касается влияния магнитных бурь на здоровье человека, то в научной среде данный вопрос остается дискуссионным. Большинство исследователей уверены, что их опасность сильно преувеличена. Однако известно, что в эти периоды увеличивается число инфарктов и инсультов.

Некоторые люди, склонные к метеозависимости, в периоды магнитных бурь могут ощущать дискомфорт, головные боли, перепады настроения. Им рекомендуется соблюдать режим дня и полноценно отдыхать, а также избегать стрессов и переутомления.