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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные освободили населенные пункты под Харьковым

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

Кроме того, группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного, отмечается в сообщении.

Ведомство уточнило, что потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Кроме этого, российские бойцы взяли в плен 34 украинских военнослужащих.

Также военные уничтожили боевую машину РСЗО Vampire производства Чехии, 155-миллиметровую САУ Caesar производства Франции, 155-миллиметровую САУ «Богдана», четыре гаубицы Д-20, гаубицу Д-30 и две самоходные огневые установки ЗРК «Бук».

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