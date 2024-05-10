НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Слухи о концерте Канье Уэста в России превратились в мем

Источник:
Sibnet.ru
116 1
Фото: Bex Walton from London, England / CC BY 2.0

Источники сообщили, что рэпер Канье Уэст приедет в Россию с концертом и заодно отметит здесь день рождения, появились в понедельник. Другие источники сообщили, что ничего подобного не намечается. В Сети эта история превратилась в мем.

О приезде Канье Уэста сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на организаторов концерта в «Лужниках». Якобы шоу намечено на день рождения рэпера — 8 июня.

Затем пользователи Сети стали писать, что данная информация — фейк, а билеты на шоу Уэста продают мошенники.

В пабликах соцсетей начали появляться вирусные картинки с шуточным текстом, в каких городах выступит артист.

«Канье Уэст выступит у меня на даче под Санкт-Петербургом! По моим источникам, это произойдет этой зимой. Напишите мне, если по вашим источникам он тоже где-то выступит в России», — написал комик Илья Соболев.

Новосибирский ХК «Сибирь» придумал свой мем — он опубликовал планы Уэста в России. В тексте перечеркнут концерт в Москве и добавлен вместо него пункт «посетить арену любимого клуба».

Еще по теме
Украина прошла первый полуфинал Евровидения-2024
Появились слухи о концерте Канье Уэста в России
Настя Ивлеева понадеялась вернуться в строй через Путина
Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победитель морского боя получит игровой роутер RT‑X
Определился победитель пятого сезона шоу «Маска»
Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»
Змей Горыныч первым снял маску в финале
Обсуждение (1)
Топ комментариев

-CIIAPTAK-

С Днем Победы!!!Ура товарищи!!!

Asd10

А что ты знаешь о связях России и Армении? О истории взаимоотношений? О армянской диаспоре в России?...

Max_tf700 Home

Китай о своих интересах думает. С Кремля им дешевые ресурсы, а обратно дорогой ширпотреб.

Asd10

Я бы с тобой поспорил, но какой смысл дискутировать со слепоглухонемым кротом роющим исключительно вертикально...