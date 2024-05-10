Источники сообщили, что рэпер Канье Уэст приедет в Россию с концертом и заодно отметит здесь день рождения, появились в понедельник. Другие источники сообщили, что ничего подобного не намечается. В Сети эта история превратилась в мем.

О приезде Канье Уэста сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на организаторов концерта в «Лужниках». Якобы шоу намечено на день рождения рэпера — 8 июня.

Затем пользователи Сети стали писать, что данная информация — фейк, а билеты на шоу Уэста продают мошенники.

В пабликах соцсетей начали появляться вирусные картинки с шуточным текстом, в каких городах выступит артист.

«Канье Уэст выступит у меня на даче под Санкт-Петербургом! По моим источникам, это произойдет этой зимой. Напишите мне, если по вашим источникам он тоже где-то выступит в России», — написал комик Илья Соболев.

Новосибирский ХК «Сибирь» придумал свой мем — он опубликовал планы Уэста в России. В тексте перечеркнут концерт в Москве и добавлен вместо него пункт «посетить арену любимого клуба».