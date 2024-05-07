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Настя Ивлеева понадеялась вернуться в строй через Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Анастасии Ивлеевой

Блогер Анастасия Ивлеева после скандала из-за «голой» вечеринки проявила максимальную политическую активность: теперь она публикует в соцсети все события, связанные с президентом страны.

Во вторник Ивлеева опубликовала видео в телеграм-канале, как смотрит по телевизору инаугурации Владимира Путина. До этого часть ее постов, которых было крайне мало, была посвящена выборам президента России и традиционным обращение Владимира Путина к правительству.

В недавнем интервью Ивлеева призналась, что готова поменять образ жизни и взгляды на жизнь, чтобы снова вернутся в медиа-пространство, которое «затравило» ее после «голой» вечеринки. Ранее блогер не интересовалась политикой, а в высказываниях о Путине допускала нецензурную лексику.

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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

Asd10

"Просьба законных" - это ты правильно в кавычки взял. Нет вна Украине законной власти после 14 года....

scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?

Asd10

Картошку сажать, или на фик не надо? 🤔