Настя Ивлеева понадеялась вернуться в строй через Путина

Блогер Анастасия Ивлеева после скандала из-за «голой» вечеринки проявила максимальную политическую активность: теперь она публикует в соцсети все события, связанные с президентом страны.

Во вторник Ивлеева опубликовала видео в телеграм-канале, как смотрит по телевизору инаугурации Владимира Путина. До этого часть ее постов, которых было крайне мало, была посвящена выборам президента России и традиционным обращение Владимира Путина к правительству.

В недавнем интервью Ивлеева призналась, что готова поменять образ жизни и взгляды на жизнь, чтобы снова вернутся в медиа-пространство, которое «затравило» ее после «голой» вечеринки. Ранее блогер не интересовалась политикой, а в высказываниях о Путине допускала нецензурную лексику.