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Объявлены победители русской музыкальной премии RU.TV

Источник:
Sibnet.ru
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Мари Краймбрери на премии RU.TV
Мари Краймбрери на премии RU.TV
Фото: © телеканал RU.TV

Музыкальная премия RU.TV проходила в среду, звезды отечественного шоу-бизнеса боролись за награды в номинациях за лучшую песню, лучшего исполнителя и другие.

Главные награды забрали Мари Краймбрери («Лучшая певица») Мот («Лучший певец»), Artik&Asti («Лучшая группа»).

За «Лучшую песню» был отмечен Сергей Лазарев с композицией «Алый закат», а «Лучшим видеоклипом» признана работа Димы Билана «Острой бритвой».

Среди новых номинаций — «Лучший Кавер/Ремейк», который получил Сергей Лазарев с MIA BOYKA за трек «Я это ты», и «Лучшее сольное концертное шоу», удостоенное Мари Краймбрери за шоу «Имя Собственное».

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