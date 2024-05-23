Объявлены победители русской музыкальной премии RU.TV

Музыкальная премия RU.TV проходила в среду, звезды отечественного шоу-бизнеса боролись за награды в номинациях за лучшую песню, лучшего исполнителя и другие.

Главные награды забрали Мари Краймбрери («Лучшая певица») Мот («Лучший певец»), Artik&Asti («Лучшая группа»).

За «Лучшую песню» был отмечен Сергей Лазарев с композицией «Алый закат», а «Лучшим видеоклипом» признана работа Димы Билана «Острой бритвой».

Среди новых номинаций — «Лучший Кавер/Ремейк», который получил Сергей Лазарев с MIA BOYKA за трек «Я это ты», и «Лучшее сольное концертное шоу», удостоенное Мари Краймбрери за шоу «Имя Собственное».