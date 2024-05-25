НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль оценил необходимость новой мобилизации

Источник:
РИА Новости
651 2

Потребности в мобилизации в России в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал публикацию Financial Times о том, что к концу этого или началу следующего года России, возможно, придется снова прибегнуть к мобилизации.

«Можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет», — сказал Песков.

Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года. В армию призвали 300 тысяч резервистов. После этого российские власти перешли к набору военных на контрактной основе.

По официальным данным Минобороны, за прошлый год набрали почти 540 тысяч контрактников, что позволило создать две резервные армии и шесть дивизий.

Еще по теме
Россия перестала считать Зеленского легитимным президентом
Путин назвал Украине условия новых переговоров
Путин разрешил изымать активы США
Старший сын Кадырова второй раз за три месяца стал министром
смотреть все
Политика #Россия #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Раскрыта причина крушения вертолета президента Ирана
Мишустин раскритиковал авто Volga за китайский руль
Киев признал необходимость переговоров с Россией
Фантастический варп-двигатель оказался реальностью
Обсуждение (2)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Самое обсуждаемое
65
Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией
28
Путин разрешил изымать активы США
25
Ирландия, Испания и Норвегия признали палестинское государство
24
Российский военный попал в плен и убедил бойцов ВСУ сдаться
24
Путин назвал Украине условия новых переговоров