Кремль оценил необходимость новой мобилизации

Потребности в мобилизации в России в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал публикацию Financial Times о том, что к концу этого или началу следующего года России, возможно, придется снова прибегнуть к мобилизации.

«Можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет», — сказал Песков.

Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года. В армию призвали 300 тысяч резервистов. После этого российские власти перешли к набору военных на контрактной основе.

По официальным данным Минобороны, за прошлый год набрали почти 540 тысяч контрактников, что позволило создать две резервные армии и шесть дивизий.