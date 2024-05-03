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Ивлеева заново ответила, что бы спросила у Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Анастасии Ивлеевой

Переосмыслившая жизнь блогер Анастасия Ивлеева заново ответила на вопрос: «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?»

Вопрос о Путине был традиционным в интервью Юрия Дудя (признан иноагентом в России). Ивлеева отвечала на него в 2018 году.

Тогда блогер ответила коротко и нецензурно: «Ты не за….ся (устал)?». В новом интервью Ивлеева не стала выдумывать собственный ответ, а процитировала вариант Константина Хабенского, который спросил бы у Путина: «Чем помочь».

Ивлеева добавила, что сейчас относится к Путину с симпатией и уважением, как к главе государства.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Знатно она задвинула! Тут бы еще посмотреть кто и на чьем теле черви?!

Verlan92

Вопрос как они меряют????И у кого?Ко мне никто с линейкой не подходил.

CaRdan

Повышайте зарплату «бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков» и будут они. Не на одних IT спецах...

mosquito__2010

Не ломайте мальчику шаблоны я вас прошу.