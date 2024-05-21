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Бузова отправила Ивлееву в номинацию «Кринж года»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Ольги Бузовой

Ольга Бузова публично высказалась в адрес блогера Анастасии Ивлеевой, она испытывает стыд за коллегу.

Журналисты спросили у Бузовой, кого бы она отправила в номинацию «Кринж года 2024». Ведущая уверенно назвала имя человека, кому бы такая премия могла подойти.

«Кринж — это плохое слово? <…> Испанский стыд… А, Ивлеева», — сказала Бузова.

Ивлееву стали обходить стороной после скандала с «голой» вечеринкой. Блогер только спустя четыре месяца решилась на откровенное интервью о произошедшем. Но она никак не стала говорить о коллегах, которые нелестно отзываются о ней.

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