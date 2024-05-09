Опубликовано фото четырех пакетов наград экс-зама Шойгу Иванова

Защита обвиняемого в получении взятки замминистра обороны Тимура Иванова представила его награды на заседании суда по изменению меры пресечения.

Фото наград Иванова опубликовала журналистка Ксения Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня». Они сложены в несколько стопок, в каждой из которых около 13 медалей и орденов. Адвокату задержанного понадобилось четыре пакета и два помощника, чтобы доставить все награды в Мосгорсуд.

В Мосгорсуде один из адвокатов Иванова Мурад Мусаев отметил, что тот на протяжении долгих лет удостаивался различных наград.

«Среди подписантов наградных удостоверений, которые мы представили, есть президент России, премьер-министр, секретарь Совета безопасности, председатель Следственного комитета, который расследует данное дело, руководитель военной контрразведки, которая сопровождает его», — цитирует Мусаева «Коммерсантъ».

Но награды не помогли, суд признал арест Иванова законным. Он вместе с предпринимателем Сергеем Бородиным обвиняется в получении взятки в 1,185 миллиарда рублей от коммерсантов в обмен на выгодные строительные контракты. Иванов отстранен от должности замминистра обороны.