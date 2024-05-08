Российские войска взяли Кисловку в Харьковской области

Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

«Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт Кисловка», — говорится в сообщении.

Кисловка — село в Купянском районе, его освобождение позволяет российским войскам продвигаться дальше на север — к Ивановке. Контроль над этими населенными пунктами еще больше ограничивает плацдарм ВСУ к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.

Также Минообороны сообщило, что Вооруженные силы России сегодня утром нанесли групповой удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины. Для этого использовалось высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистические гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты.

Групповой удар стал ответом на попытки ВСУ атаковать энергетические объекты на территории России, уточнили в российском военном ведомстве.