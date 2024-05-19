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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Military Watch Magazine рассказал о роли Су‑35С в СВО

Источник:
Military Watch Magazine
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Российские истребители Су-35 сыграли ведущую роль в воздушных операциях на Украине и добились многочисленных побед, пишет американский военный журнал Military Watch Magazine.

Воздушно-космические силы России получили новую партию истребителей Су-35 поколения 4++. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод наращивает производство этих самолетов, прекрасно зарекомендовавших себя в зону СВО.

«Су-35 сыграли ведущую роль в воздушных операциях в ходе российско-украинского конфликта с февраля 2022 года и добились многочисленных побед, причем один из самых громких успехов пришелся на первые дни спецоперации. 5 марта 2022 года один из российских Су-35 сбил четыре Су-27 ВВС Украины под Житомиром», — отмечает издание.

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В дальнейшем Су-35 записали на свой счет МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и целый спектр беспилотников. Кроме того, самолеты выполняли ряд других функций, включая подавление противовоздушной обороны и высокоточные бомбардировки, говорится в статье.

Су-35 (по кодификации НАТО — Flanker-Е+) — многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. Максимальная взлетная масса составляет 34,5 тонны, максимальная скорость может достигать 2,5 тысячи километров в час. Дальность полета варьируется до 4,5 тысячи километров, а практический потолок самолета — 20 тысяч метров.

Су-35 имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», включая высокоточное. В самолет интегрированы информационно-управляющая система ИУС-35 и радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой, которая имеет дальность обнаружения целей до 400 километров.

Тема: Военная операция на Украине
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