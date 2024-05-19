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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Германия выделит военную помощь Украине на 3,8 млрд евро

Источник:
ТАСС
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Министерство обороны Германии запросило у правительства дополнительно 3,8 миллиарда евро для оказания военной помощи Украине, пишут немецкие СМИ.

Из имеющихся 7,1 миллиарда евро , которые правительство Германии выделило на военную поддержку Киева в 2024 году, почти все распределено, только 300 миллионов осталось на закупку нового оружия или боеприпасов, приводит ТАСС материал Bild am Sonntag.

Поэтому Минобороны ФРГ сообщило о дополнительной потребности в размере 3,8 миллиарда долларов для помощи Украине в этом финансовом году.

Министерство финансов Германии уже просигнализировало о своем одобрении. «Германия не должна потерпеть неудачу в укреплении обороны Украины. Если возможно, мы должны поставить больше вооружений в этом году», — заявило ведомство.

Тема: Военная операция на Украине
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nicollaich

Самая миролюбивая нация.Хотя...Какая там нация.Сброд со всего мира, уничтожвший коренных жителей америки.

pepelmetal

Не нужно тут свои содомистские желания озвучивать!

paramedic

Ога-ога, коварная Россия по результатам Минских соглашений обманула честного Зелибобу.Потом ещё раз обманула,...

scorpion2777

Он ими живёт, каждый день в уста берёт.