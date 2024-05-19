Германия выделит военную помощь Украине на 3,8 млрд евро

Министерство обороны Германии запросило у правительства дополнительно 3,8 миллиарда евро для оказания военной помощи Украине, пишут немецкие СМИ.

Из имеющихся 7,1 миллиарда евро , которые правительство Германии выделило на военную поддержку Киева в 2024 году, почти все распределено, только 300 миллионов осталось на закупку нового оружия или боеприпасов, приводит ТАСС материал Bild am Sonntag.

Поэтому Минобороны ФРГ сообщило о дополнительной потребности в размере 3,8 миллиарда долларов для помощи Украине в этом финансовом году.

Министерство финансов Германии уже просигнализировало о своем одобрении. «Германия не должна потерпеть неудачу в укреплении обороны Украины. Если возможно, мы должны поставить больше вооружений в этом году», — заявило ведомство.