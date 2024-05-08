Украина прошла первый полуфинал Евровидения-2024

Первый полуфинал Евровидения-2024 прошел в шведском городе Мальмё, по итогам отбора определились 10 финалистов, а пять стран выбыли из музыкального турнира.

Финалистами Евровидения после первого тура стали Сербия, Португалия, Словения, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксенбург и Украина.

От Украины в этом году выступают исполнители Алёна Алёна и Джерри Хейл с песней «Тереза и Мария».

Не смогли пройти полуфинальный отбор Польша, Исландия, Молдова, Азербайджан и Австралия.

Второй полуфинал Евровидения-2024 пройдет в четверг, 9 мая. Гранд-финал состоится на «Мальмё Арене» в субботу, 11 мая.