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Украина прошла первый полуфинал Евровидения-2024

Источник:
Sibnet.ru
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Первый полуфинал Евровидения-2024 прошел в шведском городе Мальмё, по итогам отбора определились 10 финалистов, а пять стран выбыли из музыкального турнира.

Финалистами Евровидения после первого тура стали Сербия, Португалия, Словения, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксенбург и Украина.

От Украины в этом году выступают исполнители Алёна Алёна и Джерри Хейл с песней «Тереза и Мария».

Не смогли пройти полуфинальный отбор Польша, Исландия, Молдова, Азербайджан и Австралия.

Второй полуфинал Евровидения-2024 пройдет в четверг, 9 мая. Гранд-финал состоится на «Мальмё Арене» в субботу, 11 мая.

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