Россия начала масштабное наступление в Харьковской области

Вооруженные силы России начали масштабное наступление в Харьковской области по пяти направлениям.

Наступление при поддержке бронетехники началось в 5 утра, перед этим в течение суток наносились авиационные и артиллерийские удары, говорится в сообщении, пишет украинское издание «Страна.ua».

Бои на харьковском направлении ведутся на нескольких участках линии соприкосновения, включая приграничные районы, сообщил в своем телеграм-канале глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Из Волчанска и окрестных населенных пунктов в Харьковской области началась эвакуация населения, сообщают украинские власти. В частности, объявлена эвакуация жителей Волчанска, который удален от Харькова всего на 50 километров.

Российские силы уже взяли под контроль населенный пункт Борисовка. Также российская армия выбила ВСУ из поселка Стрелечья, превращенного в мощный укрепрайон. Минобороны РФ официально не подтверждало эту информацию.