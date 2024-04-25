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России предсказали вымирание работоспособных граждан

Источник:
«Интерфакс»
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Сокращение числа работоспособных граждан в возрасте от 30 до 35 лет будет наблюдаться в России в ближайшие годы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В когорту 30-35-летних граждан постепенно входят молодые люди, которые родились в 90-е годы и, соответственно, мы будем с вами на протяжении определенного периода наблюдать устойчивую тенденцию по сокращению этой когорты», — сказала Голикова.

По оценке вице-премьера, дополнительно в экономике до 2030 года может потребоваться около 2,4 миллиона человек В целом до 2030 года прогнозная численность занятости в экономике составит 73,6 миллиона граждан.

«Наибольшая потребность будет в таких видах экономической деятельности, как обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, здравоохранение и социальное обслуживание, научно-исследовательская инфраструктура и IT», — уточнила Голикова.

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