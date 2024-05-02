НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Российскую экономику ускорили вернувшиеся граждане

Источник:
Bloomberg
385 1

Уехавшие из России на фоне ввода войск на Украину или мобилизации граждане начали активно возвращаться в страну, их экономическая активность добавила от одной пятой до одной трети к 3,6% годового экономического роста в 2023 году.

Вернувшиеся в Россию работники составляют всего 0,3% от общего числа занятых в экономике, однако показывают огромный вклад в экономическую деятельность, пишет Bloomberg. Многим предлагают лучшие возможности, чем до начала военной операции.

Кремль летом 2023 года заявил, что половина тех, кто уехал из страны на фоне военной операции, вернулись обратно. Это подтверждается статистикой по популярным странам, куда уезжали россияне, а также данными компаний, которые помогают с переездами, отмечает издание.

При этом в целом оценки числа уехавших значительно разнятся. Так, по данным «Альфа банка», в 2022 году Россия потеряла около 1,5% рабочей силы, около 1,1 миллиона человек. Bloomberg отмечает, что процесс репатриации продолжится — стабильным свой статус считают только 41% российских мигрантов.

Еще по теме
Россияне стали отказываться от работы с токсичными начальниками
Россияне нарисовали портрет идеального коллеги
России предсказали вымирание работоспособных граждан
Дефицит водителей грузовиков в России достиг 25%
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Холодильник сделает хлеб значительно полезнее
Странное «инопланетное» существо выловили в океане. ФОТО
Алла Пугачева выделила своего фаворита в «Голосе» после финала
Найдена нация с самыми маленькими пенисами
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
24
Блинкен пригрозил Китаю за сотрудничество с Россией
19
Проверять сексуальную ориентацию чиновников предложили в России
18
США встревожила угроза встречи авианосца с ракетой‑убийцей
17
Песков заявил, что участь Зеленского предрешена
17
Посол Литвы намекнул на уничтожение Крымского моста