Российскую экономику ускорили вернувшиеся граждане

Уехавшие из России на фоне ввода войск на Украину или мобилизации граждане начали активно возвращаться в страну, их экономическая активность добавила от одной пятой до одной трети к 3,6% годового экономического роста в 2023 году.

Вернувшиеся в Россию работники составляют всего 0,3% от общего числа занятых в экономике, однако показывают огромный вклад в экономическую деятельность, пишет Bloomberg. Многим предлагают лучшие возможности, чем до начала военной операции.

Кремль летом 2023 года заявил, что половина тех, кто уехал из страны на фоне военной операции, вернулись обратно. Это подтверждается статистикой по популярным странам, куда уезжали россияне, а также данными компаний, которые помогают с переездами, отмечает издание.

При этом в целом оценки числа уехавших значительно разнятся. Так, по данным «Альфа банка», в 2022 году Россия потеряла около 1,5% рабочей силы, около 1,1 миллиона человек. Bloomberg отмечает, что процесс репатриации продолжится — стабильным свой статус считают только 41% российских мигрантов.