Немецкие власти попросили украинцев выйти на работу

Украинские беженцы в Германии должны начать активнее наниматься на работу, если они хотят остаться в стране, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Больше украинских беженцев в Германии должны заняться работой. Это обеспечит им право остаться, поскольку в настоящее время по статистике работают два из десяти человек», — цитирует Шольца Euractiv.

Германия — страна Евросоюза, принявшая больше всего украинских граждан, порядка трети всех уехавших с Украины. Но при этом на январь 2024 года было занято лишь около 18% беженцев, что является одним из самых низких показателей.

Ранее Шольц исключил высылку работающих в Германии украинцев призывного возраста и подчеркнул, что им обеспечена безопасность.