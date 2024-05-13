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Немецкие власти попросили украинцев выйти на работу

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские беженцы в Германии должны начать активнее наниматься на работу, если они хотят остаться в стране, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Больше украинских беженцев в Германии должны заняться работой. Это обеспечит им право остаться, поскольку в настоящее время по статистике работают два из десяти человек», — цитирует Шольца Euractiv.

Германия — страна Евросоюза, принявшая больше всего украинских граждан, порядка трети всех уехавших с Украины. Но при этом на январь 2024 года было занято лишь около 18% беженцев, что является одним из самых низких показателей.

Ранее Шольц исключил высылку работающих в Германии украинцев призывного возраста и подчеркнул, что им обеспечена безопасность.

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