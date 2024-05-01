Россияне стали отказываться от работы с токсичными начальниками

Токсичность непосредственного руководителя вошла в топ-3 причин, из-за которых россияне готовы поменять работу, следует из опроса, проведенного компаниями UTEAM и Talantix.

В число факторов, которые мотивируют россиян сменить работу, помимо уровня зарплаты и психологического климата в коллективе, впервые вошло недовольство руководителем, приводит «Коммерсантъ» результаты опроса

Это свидетельствует о том, что конкуренция за сотрудников на российском рынке труда растет и они могут позволить себе выбирать место трудоустройства по все большему числу критериев, считают эксперты UTEAM и Talantix.

Кадровые агентства также подтвердили, что при выборе руководителя на вакантное место в компании многие работодатели стали заранее интересоваться его стилем руководства, чтобы избежать возможных конфликтов с подчиненными.