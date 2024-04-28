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Россияне нарисовали портрет идеального коллеги

Источник:
«Известия»
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Лишь треть (31%) россиян считают своих коллег идеальными, остальные видят в них различные изъяны, следует из результатов опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор».

Среди тех, кто отметил идеальность своих товарищей по работе, выделили их профессионализм (82%). Также рассказали о таких качествах, как дружелюбие (63%), честность (61%) и помощь другим (50%). 46% респондентов отметили чувство юмора, 43% — высокую трудоспособность, открытость (33%) и чистоплотность (31%), приводят «Известия» результаты опроса.

Почти каждый четвертый участник исследования (24%) рассказал, что с идеальным коллегой можно поговорить по душам. Еще 23% опрошенных обратили внимание на мотивацию от коллег, а у 20% респондентов есть схожие интересы вне работы со товарищами по работе.

Идеальный коллега прикрывает перед начальством — так ответили 19%, а сплетничать любят 8%. Еще 2% опрошенных хотели бы завести с коллегой отношения.

Большинство (82%) респондентов рассказали, что им не важен пол коллеги. Еще 11% поделились, что с мужчинами у них отношения складываются лучше, а 7% предпочитают общаться с женщинами.

В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи пользователей сервиса из всех регионов России.

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