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Собчак сравнила костюмы женщин‑депутатов с нарядами на Met Gala

Источник:
Sibnet.ru
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Ксения Собчак показала фотографии участников инаугурации Владимира Путина, сравнив их с нарядами на ковровой дорожке Met Gala в Нью-Йорке.

«Думский комитет по семье выбрал красные, белые и черные оттенки — Татьяна Буцкая, Татьяна Ларионова и Ольга Коробова. Дамы из "Новых людей" — в черном — Ксения Горячева (кокошничек), Анна Скрозникова и Сардана Авксентьева. Девушки из ЕР в костюмах — Ольга Занко в синем и Жанна Рябцева в черном. Представительница Справедливой России Яна Лантратова в зеленом», — с иронией написала Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня».

Фото: © телеграм-канал «Кровавая барыня»

В свою очередь участники балла Met Gala блистали на ковровой дорожке нарядами, усыпанными стразами и цветами. Каждое платье знаменитости, пришедшей на балл, — становилось поводом для обсуждения. Например, «голый»наряд, как у Джей Ло.

Met Gala— ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Он знаменует собой открытие Ежегодной выставки моды Института костюма.

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