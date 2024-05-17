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Копперфильд попал в центр сексуального скандала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Homer Liwag / CC BY-SA 4.0

Американский иллюзионист Дэвид Копперфильд попал в центр скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении.

16 женщин по прошествии многих лет сообщили о том, что иллюзионист с ними плохо обошелся: принуждал к сексу либо совершал непристойные действия, сообщает газета Guardian.

Речь идет об инцидентах, произошедших с 1980-х по 2014 год. Более половины обвинений были предъявлены женщинами, заявившими, что на момент инцидентов им не было 18 лет.

Некоторые пострадавшие утверждают, что на момент встречи с иллюзионистом им было всего 15 лет, но Копперфильд тогда «возможно, не знал их возраста».

В обвинениях Копперфильда сказано, что он давал наркотики трем женщинам, перед тем, как вступить в сексуальные отношения.

По данным издания, адвокаты Копперфильда отвергают предъявленные обвинения женщин.

Большое число обвинений известных личностей в сексуальных домогательствах связаны с движением #MeToo. Оно стало популярной после скандала с кинопродюсером Харви Вайнштейном.

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