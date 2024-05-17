Слово из двух букв от Рузиля Минекаева собрало 8 тыс. реакций

Актер Рузиль Минекаев, ставший известным после роли Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», поддерживает любовь поклонников неординарным способом.

В пик популярности «Слова пацана» на Минекаева в телеграм-канале подписались почти миллион человек. Со временем почти половина отписалась, и у актера осталось 633 тысячи подписчиков.

Минекаев, тем не менее, не старается удержать аудиторию. Он не заморачивается с контентом и публикует в канале все, что придет в голову. Например, среди его последних записей — одно слово.

«Ем», — написал Минекаев, вероятно, констатируя факт приема пищи. Но даже такое короткое сообщение оказалось важным для подписчиков и собрало более 8 тысяч реакций за 12 часов.