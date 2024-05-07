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Джей Ло пришла на Met Gala в «голом» платье

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Дженнифер Лопес поразила всех своим нарядом на ковровой дорожке Met Gala — 2024, она выбрала облегающее платье, расшитое серебром.

Звезда появилась в полупрозрачном платье длины макси с огромным количеством стразов. Это — кутюрный наряд Schiaparelli. Завершением аутфита стал клатч и обувь в цвет все того же ковра.

Фото: © @metgalaofficial

К 54-летней Лопес было приковано особое внимание. Во-первых, потому что сейчас в Сети активно ходят слухи о ее предстоящем разрыве с Беном Аффлеком. Во-вторых, потому что Джей Ло — сопредседательница бала Met Gala.

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