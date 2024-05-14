Подземные аномалии выявили вблизи пирамид Гизы

Коллектив японских ученых обнаружила подземные аномалии возле пирамид Гизы в Египте. Ученые проводили геофизическое исследование в районе пирамид, использовав комбинацию георадара и электротомографии.

Неизвестную структуру нашли на участке Западного кладбища к западу от Великой пирамиды, пишет Heritage Daily. С помощью георадара ученые выявили необычную L-образную конструкцию на глубине двух метров, которая не видна невооруженным глазом.

Под этой структурой выявлены подземные аномалии, две из которых достигают глубины 11 метров. По результатам исследования определить материал, вызывающий аномалию, не удалось, но ученые предполагают, что это может быть крупная подземная археологическая структура.

Археологи считают, что обнаруженная структура может служить входным туннелем в еще более глубокое подземное сооружение. Скорее всего, георадар зафиксировал вертикальные шахты, ведущие в пока еще неизвестную гробницу.

Великая пирамида Гизы — крупнейшая из египетских пирамид, единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней. Ее возраст оценивается примерно в 4500 лет.