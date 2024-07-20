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Найден утраченный алтарь крестоносцев

Источник:
Sibnet.ru
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Найденный алтарь крестоносцев
Найденный алтарь крестоносцев
Фото: © Israel Antiquities Authority

Австрийские археологи вместе с коллегами из Израильского управления древностей обнаружили в Храме Гроба Господня алтарь крестоносцев, который до последнего времени считался утраченным.

Сенсационное открытие сделали случайно в одном из коридоров храма, расположенного в Иерусалиме, пишет Heritage Daily. Специалисты проводили обследование внутренних помещений и обратили внимание на каменную плиту у всех на виду, прислоненную к стене.

Археологи перевернули ее и поняли, что перед ними находится алтарь крестоносцев средневекового периода, освященный в 1149 году. Идентифицировать алтарь помогла уникальная техника изготовления мраморных украшений.

Она применялась только мастерами гильдии папского Рима. Ученые предполагают, что найденный алтарь мог быть изготовлен по личному разрешению Папы Римского, однако впоследствии он был заброшен.

Из паломнических сообщений известно, что в Иерусалиме был установлен великолепный мраморный алтарь. В 1808 году сильный пожар уничтожил большую часть романской части церкви, при этом считалось, что алтарь крестоносцев был утрачен

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