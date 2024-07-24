Изучены последствия столкновения исполинской акулы с кораблем

Океанологи впервые изучили последствия столкновения корабля с редкой исполинской акулой, второй по размерам рыбы на Земле после китовой акулы. По оценке исследователей, частота таких инцидентов выше, чем считалось ранее, сообщает пресс-служба Университета штата Орегон.
Специалисты прикрепили к телу акулы камеры и датчики. Всего через несколько часов исполинская рыба столкнулась с кораблем. Отмечается, что исполинские акулы фильтруют воду в приповерхностных слоях океана, что делает их особенно подверженными ударам кораблей.
Столкновение заставило рыбу прекратить фильтрацию планктона и погрузиться на большую глубину, где она провела все оставшееся время до отделения датчика от ее тела, что крайне несвойственно для данного вида.
Исполинские акулы находятся под угрозой вымирания. Риск подобных инцидентов указывает на необходимость проработки мер, нацеленных на минимизацию вероятности столкновения кораблей с исполинскими акулами, добывающими пищу в приповерхностных слоях океана.
Такие акулы могут достигать 15 метров в длину и весить до 9 тонн. Несмотря на свои размеры, исполинские акулы не представляют угрозы для человека и питаются только планктоном, фильтруя до 2 тысяч тонн воды в час.