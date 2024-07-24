Изучены последствия столкновения исполинской акулы с кораблем

Океанологи впервые изучили последствия столкновения корабля с редкой исполинской акулой, второй по размерам рыбы на Земле после китовой акулы. По оценке исследователей, частота таких инцидентов выше, чем считалось ранее, сообщает пресс-служба Университета штата Орегон.

Специалисты прикрепили к телу акулы камеры и датчики. Всего через несколько часов исполинская рыба столкнулась с кораблем. Отмечается, что исполинские акулы фильтруют воду в приповерхностных слоях океана, что делает их особенно подверженными ударам кораблей.

Столкновение заставило рыбу прекратить фильтрацию планктона и погрузиться на большую глубину, где она провела все оставшееся время до отделения датчика от ее тела, что крайне несвойственно для данного вида.

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Исполинские акулы находятся под угрозой вымирания. Риск подобных инцидентов указывает на необходимость проработки мер, нацеленных на минимизацию вероятности столкновения кораблей с исполинскими акулами, добывающими пищу в приповерхностных слоях океана.

Такие акулы могут достигать 15 метров в длину и весить до 9 тонн. Несмотря на свои размеры, исполинские акулы не представляют угрозы для человека и питаются только планктоном, фильтруя до 2 тысяч тонн воды в час.