Запах нервничающих людей испортил настроение собакам

Запах человеческого стресса влияет на поведение собак, выяснили ученые Бристольского университета.

Исследователи проверили, как собаки реагируют на нервничающих людей. Для этого животным сначала показали, что миска с едой ставится в одно место, а пустая — в другое. Затем специалисты проверили, как быстро собаки отреагируют, если емкости переместят.

Скорость указывала на положительное или негативное состояние подопытных. При отрицательных эмоциях собаки не торопились, говорится в статье специалистов, опубликованной журналом Scientific Reports.

Затем исследователи повторили тест несколько раз, используя запах пота и дыхания людей. В первом случае добровольцы были в состоянии стресса, поскольку их заставили проходить математический тест. Другая группа была расслаблена, поскольку слушала приятные звуки.

Когда собаки чувствовали запах нервничающих людей, они медленнее реагировали на новое место миски, что указывало на плохое эмоциональное состояние собак. Таким образом, животные «заражались» человеческим стрессом.

При этом ученые также выяснили, что запах стресса помог питомцам быстрее запоминать, где искать лакомство. В перспективе результаты исследования помогут при работе с собаками в питомниках, а также при их обучении.