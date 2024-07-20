Выявлено новое полезное для женщин свойство кофе

Активное потребление кофе снижает риск развития синдрома поликистозных яичников на 69%, выяснили испанские ученые.

Синдром поликистозных яичников — патология, сопровождающая нарушениями функции яичников. Она характеризуется отсутствием овуляции либо редким ее появлением, а также образованием на яичнике кист.

Считается, что синдром — самая распространенная причина эндокринного женского бесплодия. В своем исследовании специалисты изучили женщин-добровольцев, которые регулярно употребляли кофеин.

Ученые обнаружили, что у участниц, которые употребляли две или более чашек кофе в день, риск развития синдрома поликистозных яичников был на 69% меньше, чем у остальных женщин, говорится в статье, опубликованной журналом Nutrition.

У женщин, выпивавших хотя бы одну чашку кофе в день, вероятность развития ановуляторного фенотипа синдрома поликистозных яичников была снижена на 72%. При этом типе синдрома у женщины наблюдается нерегулярный менструальный цикл.

Таким образом, употребление хотя бы одной чашки кофе может снижать вероятность развития синдрома поликистозных яичников. Вероятнее всего, такое благотворное действие связано с противовоспалительными эффектами кофеина, а также его способностью регулировать гормоны.