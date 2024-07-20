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Выявлено новое полезное для женщин свойство кофе

Источник:
Sibnet.ru
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Активное потребление кофе снижает риск развития синдрома поликистозных яичников на 69%, выяснили испанские ученые.

Синдром поликистозных яичников — патология, сопровождающая нарушениями функции яичников. Она характеризуется отсутствием овуляции либо редким ее появлением, а также образованием на яичнике кист.

Считается, что синдром — самая распространенная причина эндокринного женского бесплодия. В своем исследовании специалисты изучили женщин-добровольцев, которые регулярно употребляли кофеин.

Ученые обнаружили, что у участниц, которые употребляли две или более чашек кофе в день, риск развития синдрома поликистозных яичников был на 69% меньше, чем у остальных женщин, говорится в статье, опубликованной журналом Nutrition.

У женщин, выпивавших хотя бы одну чашку кофе в день, вероятность развития ановуляторного фенотипа синдрома поликистозных яичников была снижена на 72%. При этом типе синдрома у женщины наблюдается нерегулярный менструальный цикл.

Таким образом, употребление хотя бы одной чашки кофе может снижать вероятность развития синдрома поликистозных яичников. Вероятнее всего, такое благотворное действие связано с противовоспалительными эффектами кофеина, а также его способностью регулировать гормоны.

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Топ комментариев

GammiPluh

Отходят к границам 91 года... 1891 года

mosquito__2010

Ложь не решается ложью, эти идиоты так ничего и не поняли. Украине вилы.

Captain Nemo

Это ничего неизменит во внешней политике США.Просто смена декораций

mosquito__2010

Я грит думаю, что сила дипломатии может помочь. Лям закопали. Стадо дегенератов.