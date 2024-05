Самым сексуальным мужчиной Британии стал 64‑летний Джереми Кларксон

Английский телеведущий и журналист Джереми Кларксон второй год подряд стал самым сексуальным мужчиной Британии.

Кларксон обошел в рейтинге актера Тома Холланда и принца Уильяма, которые заняли 2 и 3 места соответственно. Опрос среди женщин проводил сайт знакомств Illicitencounters.com.

На четвертой строчке оказался 53-летний футболист Гарет Саутгейт, а замкнул пятерку лидеров звезда «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи.

Кларксон широко известен как ведущий телевизионных шоу «Top Gear», «The Grand Tour» и «Who Wants to Be a Millionaire?». Сейчас он снимается в шоу «Ферма Кларксона», где пытается управлять участком в тысячу акров, несмотря на отсутствие опыта ведения сельского хозяйства.

«Очевидно, его фермерский образ продолжает заставлять сердца биться», — прокомментировала Daily Mail лидерство Кларксона представитель сайта Джессика Леони.