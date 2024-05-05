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Комиссии против нелегальной занятости появятся в регионах

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство рекомендовало регионам России создать межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно ему, если такая комиссия получает информацию о нарушении порядка оформления трудовых отношений, она должна будет направить ее в территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости для рассмотрения вопроса о проведении надзорных мероприятий.

В число нарушений, информацию о которых полагается передавать, входит также выплата месячной заработной платы работникам, полностью отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда, ниже установленного минимального размера оплаты труда.

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