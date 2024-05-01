Ученые рассказали о пользе от невербального общения во время секса

Жесты и мимика в ходе интимной связи оказались очень важны для удовлетворения партнеров, к такому выводу пришли ученые из Университета штата Миссури.

Предыдущие изыскания выявили связь между сексуальной неудовлетворенностью и плохой коммуникацией, предполагая, что расширение диалога о сексуальных предпочтениях и желаниях может повысить удовлетворенность отношениями, приводит «Газета.ру» исследование ученых.

Ученые опросили 78 человек в возрасте от 18 до 69 лет. Большинство участников указали на важность невербального общения в процессе интимной связи, поскольку оно усиливает чувственные впечатления. К подобным сигналам относятся движения, жесты, выражения лица и другие реакции.

Респонденты отметили, что невербальная коммуникация была предпочтительнее, поскольку с меньшей вероятностью прерывала близость.

Другим важным открытием стали различия в моделях общения среди разных возрастных групп. Участники старшего возраста (старше 30 лет) чаще прибегали к методам невербального общения, чтобы получить больше удовольствия.