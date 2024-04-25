Дефицит водителей грузовиков в России достиг 25%

Нехватка водителей грузового транспорта (категория СЕ) выросла на 4% по итогам 2023 года и достигла отметки в 25%, сообщила Ассоциация автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов.

«По итогам года в России было вакантно от 90 тысяч до 160 тысяч рабочих мест. Уже сейчас до 18% автопарка российских компаний простаивает из-за нехватки водителей», — сказал «Известиям» глава ассоциации Вадим Филатов.

Он отметил, что для привлечения новых кадров в отрасль только за прошлый год зарплатные предложения выросли на 40% — до 150 тысяч рублей.

Высокий спрос на водителей грузовиков зафиксировали и крупные рекрутинговые сервисы. Количество вакансий на эту должность с начала 2024 года выросло в полтора раза по сравнению с тем же периодом 2023-го, следует из данных HeadHunter.