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Блинкен пригрозил Китаю за сотрудничество с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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США примут меры в отношении Китая, если он не прекратит поставки продукции для российского военно-промышленного комплекса, заявил в американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в КНР.

«Если Китай хочет улучшать отношения не только с нами, но и со странами Европы, он не может делать этого, одновременно подпитывая крупнейшую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны», — цитирует ТАСС Блинкена.

По его словам, он ясно дал понять, что если Китай ничего с этим не сделает, «то действовать будем мы». Блинкен отметил, что США уже ввели санкции в отношении более чем 100 китайских компаний и организаций, которые американская сторона обвиняет в поставках продукции двойного назначения в Россию.

Госсекретарь утверждает, что Китай является крупнейшим поставщиком станков, микроэлектроники и оптики, а также других товаров двойного назначения в Россию.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь напомнил США о своем праве на торгово-экономическую деятельность со всеми странами, в том числе с Россией.

При этом, по его словам, сами США приняли законопроект о выделении огромной военной помощи Украине. «Раздувать пламя, перекладывая вину на других, – это просто лицемерно и крайне безответственно», — указал Ван Вэньбинь.

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