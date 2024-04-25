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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска накроют Запорожье защитным куполом

Источник:
Sibnet.ru
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Российские комплексы С-300, «Бук», «Панцирь» и другие средства противовоздушной обороны группировки войск «Днепр» создают над Запорожской областью защитный купол, говорится в сообщении Минобороны.

Подразделения ПВО обеспечивают защиту прикрываемых объектов от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника, сказано в сообщении.

Для поражения воздушных целей ВСУ российские подразделения, в частности, активно применяют зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М2». Это высокомобильный комплекс, предназначенный для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб.

Высокую эффективность в борьбе с украинскими беспилотниками показал зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», отметили в российском военном ведомстве.

Тема: Военная операция на Украине
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