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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия расширит буферную зону из‑за поставок Киеву ATACMS

Источник:
Sibnet.ru
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Поставка Киеву дальнобойных американских ракет ATACMS приведет к расширение буферной зоны, которая потребуется для безопасности России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они не смогут ничего изменить с точки зрения исхода специальной военной операции. Исход предрешен. И нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Фрагмент интервью опубликован в телеграм-канале журналиста.

Он отметил, что, «если будет увеличиваться дальность вооружений, будет расширяться — как угодно ее называйте — эта санитарная, буферная зона, зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию, наших граждан».

«С такими вооружениями Украине станет больнее в итоге — будет больше жертв, будет больше разрушений», — сказал Песков.

В среду Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории».

Тема: Военная операция на Украине
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