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«Лицей»: как самостоятельно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Тренажеры по ЕГЭ в сервисе «Лицей»
Тренажеры по ЕГЭ в сервисе «Лицей»
Фото: © Sibnet.ru
Сервис «Лицей» компании Ростелеком — одна из самых доступных образовательных онлайн-платформ для самостоятельной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Виртуальный репетитор выявит пробелы в знаниях по обязательным предметам, после чего школьник сможет подтянуть понимание ключевых тем.

Для учеников 9, 10 и 11 классов в «Лицее» есть специальные разделы по подготовке к обязательным ОГЭ и ЕГЭ — «ОГЭ Математика» и «ОГЭ Русский язык», а также «ЕГЭ Математика» и «ЕГЭ Русский язык». Они доступны в разделе «Учебник».

Для обучения в «Лицее» необязательно быть абонентом Ростелекома. Чтобы стартовать, достаточно зайти на сайт lc.rt.ru, нажать «Вход», авторизоваться по инструкции и начать обучение.

На первом этапе школьнику доступны тесты на знание дисциплин в разделе «Мои занятия». В ходе тестирования нужно за ограниченное время ответить на определенное количество вопросов. Результат укажет на проблемные темы. После этого можно переходить к подготовке.

Что сдают на экзамене по русскому языку

ЕГЭ по русскому языку в 2024 году состоит из двух частей. В первой — 26 тестовых заданий, которые проверяют знание орфографии, лексики, грамматики, пунктуационных норм и навыки комплексного анализа текста.

Во второй части одно задание — сочинение. Это аналитическая работа, где выпускники должны показать умение выделять главные идеи и проблемные вопросы, комментировать точку зрения автора и аргументировать свою позицию.

ОГЭ по русскому языку будет состоять из трех частей — изложения, в котором школьнику предстоит изложить краткое содержание продиктованного текста вместе с ключевой информацией, заданий на анализ с кратким ответом, а также сочинения-рассуждения.

Как «Лицей» готовит к сдаче русского языка

Раздел «ЕГЭ Русский язык» содержит четыре глобальные темы: «Орфография», «Грамматические, синтаксические, речевые нормы», «Пунктуация» и «Работа с текстом. Сочинение». В каждой — от 5 до 12 уроков.

«ОГЭ Русский язык» состоит из трех тем: «Синтаксис и пунктуация», «Орфография» и «Сочинение. Изложение. Говорение. Анализ текста». Количество уроков в зависимости от выбранной темы — от 8 до 12.

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку в сервисе «Лицей»
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку в сервисе «Лицей»
Фото: © Sibnet.ru

Каждый урок представляет собой видео с лекцией преподавателя, теорию в форме сжатого конспекта и тренажер для проверки полученных знаний. Все образовательные материалы составлены в соответствии с федеральными образовательными стандартами.

Что сдают на экзамене по математике

ЕГЭ по математике разделен на два трека — базовый и профильный. Второй сдают те, кому предмет нужен для поступления. В базовом 21 задание с кратким ответом — целое число, конечная десятичная дробь или последовательность цифр.

Во второй части семь заданий повышенного уровня сложности. Здесь потребуется описать полное решение. Все задания проверяют основные математические знания и умение применять их в повседневных ситуациях.

ОГЭ по математике включает 25 заданий, которые разделены на две части. К первой части относятся 19 заданий с кратким ответом. Во второй части ученику предстоит написать полное решение к шести заданиям с развернутым ответом.

Как «Лицей» готовит к сдаче математики

В разделе «ЕГЭ Математика» есть три темы: «Текстовые задачи», «Алгебра» и «Геометрия». Внутри каждой от восьми до 13 уроков. Занятия структурированы — сначала видео с объяснениями, затем тренажер для проверки знаний и теория в форме конспекта с примерами.

Подготовка к ЕГЭ по математике в сервисе «Лицей»
Подготовка к ЕГЭ по математике в сервисе «Лицей»
Фото: © Sibnet.ru

Раздел «ОГЭ Математика» состоит из тем «Алгебра», Планиметрия и «Реальная математика». Количество уроков — от пяти до 16 в зависимости от темы. Структура занятий аналогична с разделом, посвященном ЕГЭ.

Почему «Лицей» эффективен

Ключевая особенность «Лицея» — единое образовательное пространство для онлайн-подготовки к экзаменам. Вместо десятка разношерстных курсов и пособий школьник получает проверенную и структурированную информацию для самостоятельных занятий.

Готовиться к ЕГЭ и ОГЭ можно в удобное время с любого устройства с выходом в Сеть. Темы можно разбирать без ограничения по времени. Для родителей также немаловажно, что «Лицей» позволит отказаться от затрат на дорогостоящих репетиторов.

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