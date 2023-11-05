Онлайн‑репетитор «Лицей»: как получить два месяца бесплатно

Ребенок не понял тему, а потом получил двойку на контрольной. Родители уже мало что помнят из школы и не могут помочь по предмету. Хороший вариант подтянуть знания — онлайн-репетитор «Лицей» Ростелекома. По промокоду PODAROK можно учиться два месяца бесплатно.

Для занятий в «Лицее» Ростелекома нужны только компьютер и интернет. Уроки доступны в любое время.

От алгебры до английского

Учебную программу «Лицея» разработали в соавторстве с экспертами международной школы для одаренных детей «Школа Летово», Президентской и Ломоносовской школ. Поэтому за качество волноваться не стоит.

Выявить слабые места в знаниях помогут тестовые задания. На основе результатов тестов платформа даст советы по дальнейшему обучению. При желании можно просто последовательно пройтись по темам — в рамках единой подписки будет открыт доступ ко всем урокам.

Каждый урок включает короткое видео, конспект с примерами и интерактивные тренажеры для проверки и закрепления знаний. Все темы объясняют так, чтобы понял любой двоечник и перестал им быть.

За полгода обучения по 40 минут в неделю на сервисе «Лицей» средняя успеваемость ученика в среднем поднимается на 0,7 балла.

Школьная программа представлена в виде трех блоков: начальная школа (1–4-й классы), средняя (5–8-й классы) и старшая (9–11-й классы). В них можно найти все уроки из школьной программы.

Один из самых проблемных в современной школе — английский язык. Уровень учителей разный, времени выделяется мало, трудно добиться хорошего произношения.

В «Лицее» язык можно изучить более глубоко. Эксклюзивный авторский курс «От нуля до Intermediate» для учеников 5–11 классов без лишней теории и сложных домашних заданий поможет освоить язык быстро и без проблем.

Фото: © Sibnet.ru

Кроме школьных предметов, ребенок может расширить кругозор с помощью «Развивающих курсов». Они также входят в подписку. Ученики младших классов могут изучить «Ментальную арифметику», а старших — робототехнику и блокчейн.

Как получить бесплатные два месяца в «Лицее»

Для обучения в «Лицее» необязательно быть абонентом Ростелекома. Чтобы стартовать, достаточно зайти на сайт lc.rt.ru, нажать «Вход», авторизоваться по инструкции и начать обучение.

До 30 ноября можно получить два месяца обучения в сервисе бесплатно по промокоду PODAROK. Он действует для новых абонентов. Чтобы воспользоваться промокодом, надо оплатить один месяц и можно будет еще два месяца пользоваться бесплатно.

А уже с четвертого месяца снова оплачивать продукт, если понравится. Стоимость подписки на «Ростелеком Лицей» — 249 рублей в месяц. Это гораздо выгоднее, чем несколько репетиторов по разным предметам.