Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах

В России можно позвонить по телефону, набрав номер с +7 или с 8. Как это получилось и в чем разница?

«+7» — это международный телефонный код России, где знак плюса — символ для выхода на международную связь. Россия унаследовала «7» как правопреемница Советского Союза.

Вопрос создания телефонных кодов стран был поднят в ООН в 1960 году. Тогда организовали Международный союз электросвязи (МСЭ). Постановление МСЭ №E.164 поделило мир на девять телефонных зон по географическому принципу и присвоило каждой зоне код в виде цифры.

+1 — Северная и Центральная Америка+2 — Африка+3, 4 — Европа+5 — Южная Америка+6 — Австралия и Океания+7 — СССР (с 1991 года Россия и Казахстан)+8 — Восточная Азия+9 — Юго-Западная Азия и Средний Восток

Ранее, в СССР «8» использовалась для междугородних звонков. В России оставили такую возможность. А мобильные номера приравняли к междугородним. В результате на мобильные номера можно звонить с восьмеркой вместо «+7» в начале.

В России действуют открытый и закрытый план нумерации. Второй работает в крупных городах: для связи с абонентом необходимо набрать полный номер телефона — с кодом региона и кодом города, даже если это городской номер.

Но если набрать «+8», то звонок уйдет в Китай — это код страны. А если звонить в Россию из другой страны, звонок пройдет только если номер с «+7».

В 2017 году вышел закон, реформирующий российскую систему нумерации. К 2020 году в стране планировалось полностью перейти на 0 вместо 8 для междугородних вызовов, и на 00 вместо 810 для международных. Срок перехода перенесен на 2025 год.