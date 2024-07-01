На какой высоте установить домашний телевизор

Неправильно установленный телевизор — это не только дискомфорт при просмотре, но и потенциальные проблемы со здоровьем. На какой высоте повесить или поставить телевизор, чтобы его было удобно смотреть?

Оптимальный вариант — использовать для крепления ТВ свободную стену. В этом случае телевизор будет надежно защищен от падения. Кроме этого, подобрать тумбу под правильную высоту сложнее и дороже, чем повесить кронштейн.

Как рассчитать правильную высоту

Для начала нужно определить место, с которого телевизор будут смотреть. На нем следует расположиться с максимальным удобством и затем измерить расстояние от пола до уровня глаз с помощью рулетки.

В среднем у сидящего взрослого человека высота от пола до уровня глаз составляет 110 сантиметров.

Затем необходимо узнать высоту телевизора и разделить ее на три части. Высота уровня глаз в комфортном положении должна приходиться на нижнюю треть экрана. Современные телевизоры имеют формат сторон 16:9, у моделей с одинаковой диагональю будет почти одинаковая высота.

Например, если высота телевизора 60 сантиметров, то треть этого значения составит 20 сантиметров. Из 110 нужно вычесть 20 — получится 90 сантиметров. На таком расстоянии от пола должна находиться нижняя рамка телевизора.

Гостиная

В этой комнате телевизор смотрят в кругу семьи или вместе с друзьями. Как правило, в гостиной телевизор смотрят сидя. Таким образом, оптимальная высота установки телевизора при таком сценарии использования составит 1,2-1,4 метра от пола до нижнего края ТВ-панели.

Спальня

Здесь традиционный сценарий предусматривает просмотр телевизора лежа или полусидя. Чтобы определить комфортную высоту, можно использовать лайфхак — лечь в кровать, расслабиться и закрыть глаза. Затем резко открыть их и зафиксировать точку, на которой сразу остановился взгляд. Она должна стать центром ТВ-панели после установки.

При необходимости можно использовать специальный потолочный кронштейн, который позволит повесить телевизор под нужным углом. Стоит учитывать, что угол наклона экрана не должен превышать 30 градусов, иначе пострадает цветопередача.

Кухня

Чаще всего на кухне сериалы или фильмы смотрят между делом — а значит, в стоячем положении. Поэтому экран должен находиться примерно на уровне лица. Оптимальная высота в этом случае — 1,5-1,6 метра.

На кухне телевизор смотрят из самых разных точек, поэтому лучше использовать поворотный кронштейн. Также стоит учитывать, что на кухне не рекомендуется вешать ТВ с диагональю более 40 дюймов.

Детская

Оптимальная высота телевизора на стене в детской зависит от возраста ребенка. Так, для дошкольника этот показатель составит около метра. Для учащегося младших классов — примерно 1,1 метра. Для подростка комфортная высота — 1,2-1,3 метра.

В случае детской варианты с размещением телевизора могут быть максимально гибкими. Например, многие дети используют ТВ в качестве монитора для игровой консоли, при этом сам процесс часто происходит прямо на полу. При таком сценарии панель можно повесить еще ниже.

Чем опасна неправильная высота телевизора

При слишком низком или слишком высоком расположении телевизора страдает шея зрителя — в течение нескольких часов она находится в напряжении, в результате мышцы затекают, пережимаются артерии, мозг получает меньше кислорода.

Также страдают глаза — в идеале они должны оставаться в расслабленном положении, однако это возможно лишь в том случае, если линия зрения перпендикулярна плоскости дисплея телевизора. Если отклонение превышает 15 градусов, просмотр приведет к ухудшению зрения.