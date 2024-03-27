«Лицей» запустил новый курс по английскому языку

Новый специализированный курс «Английский язык. Первые шаги» стал доступен на образовательной платформе Ростелекома «Лицей».

Весь курс состоит из 25 уроков в формате видеороликов с экспертными объяснениями и тренажерами для закрепления обучающего материала. Каждое занятие дополнено словариком с изученной лексикой.

Программа поделена на пять разделов — они позволяют ученикам изучать английский язык от основ до первых диалогов. Курс разработан таким образом, чтобы ученик начальной школы получил необходимые знания по грамматике.

В программе затрагиваются правила чтения согласных и гласных буквосочетаний, личные и универсальные местоимения, количественные числительные, вопросительные слова, структура предложения и многое другое.

В курсе также есть специальные уроки по развитию навыков общения на базовые темы. Например, «Беседы — Conversations» помогут школьнику приветствовать своих друзей, знакомиться, спрашивать о самочувствии, приглашать куда-нибудь или просить о помощи.

Первые уроки каждого из пяти разделов курса «Английский язык. Первые шаги» доступны бесплатно. Чтобы получить доступ ко всему обучающему материалу, необходимо оформить подписку на «Лицей» стоимостью 249 рублей в месяц.

«Лицей» поможет не только начинающим

На платформе есть множество тренажеров для закрепления знаний уровней A1 и A2, а также курс «Английский язык. С нуля до Intermediate» для средней и старшей школы. Частично темы доступны для изучения бесплатно, для полноценного доступа нужна подписка.

Всего «Лицей» объединяет свыше 5700 уроков по всей школьной программе. Образовательный контент разработан преподавателями ведущих вузов России в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.