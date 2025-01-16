Ростелеком поможет подготовиться к ЕГЭ в онлайн-формате

Ростелеком продолжит серию образовательных мероприятий в рамках творческого проекта «Вместе в цифровое будущее». 22 состоится вебинар «Онлайн-подготовка школьников к ЕГЭ. Как избежать стресса ученикам и их родителям».
Образовательными сайтами, цифровыми учебниками, пособиями и тестами сегодня пользуются до 40% подростков в России. Подростки проводят в сети 6,5 часов ежедневно, занятия на курсах и с репетиторами по интернету среди них уже популярнее, чем офлайн-обучение.
Ведущие вебинара расскажут, как подготовиться к единому государственному экзамену в онлайн-формате, а также продемонстрируют сервисы, которые помогут пройти предэкзаменационный этап подготовки более эффективно.
Речь идет о занятиях в домашних условиях, максимально приближенных к реальным — с запуском счетчика времени, заполнением необходимых бланков и прохождением самого тренировочного тестирования.
Представители Ростелекома поделятся деталями о сервисе онлайн-подготовки школьников к ЕГЭ на образовательной платформе «Лицей». Подписка «Выпускник» включает доступ к видеоурокам для подготовки к госэкзаменам по русскому языку, математике и обществознанию.
Также доступны профориентационные тестирования, видеоинтервью с представителями современных профессий и учебные материалы платформы «Лицей» по всем предметам школьной программы.
Продолжительность вебинара — два часа, начало — в 10.00 по московскому времени. Зарегистрироваться можно по ссылке.