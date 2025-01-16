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Ростелеком поможет подготовиться к ЕГЭ в онлайн-формате

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком продолжит серию образовательных мероприятий в рамках творческого проекта «Вместе в цифровое будущее». 22 состоится вебинар «Онлайн-подготовка школьников к ЕГЭ. Как избежать стресса ученикам и их родителям».

Образовательными сайтами, цифровыми учебниками, пособиями и тестами сегодня пользуются до 40% подростков в России. Подростки проводят в сети 6,5 часов ежедневно, занятия на курсах и с репетиторами по интернету среди них уже популярнее, чем офлайн-обучение.

Ведущие вебинара расскажут, как подготовиться к единому государственному экзамену в онлайн-формате, а также продемонстрируют сервисы, которые помогут пройти предэкзаменационный этап подготовки более эффективно.

Речь идет о занятиях в домашних условиях, максимально приближенных к реальным — с запуском счетчика времени, заполнением необходимых бланков и прохождением самого тренировочного тестирования.

Представители Ростелекома поделятся деталями о сервисе онлайн-подготовки школьников к ЕГЭ на образовательной платформе «Лицей». Подписка «Выпускник» включает доступ к видеоурокам для подготовки к госэкзаменам по русскому языку, математике и обществознанию.

Также доступны профориентационные тестирования, видеоинтервью с представителями современных профессий и учебные материалы платформы «Лицей» по всем предметам школьной программы.

Продолжительность вебинара — два часа, начало — в 10.00 по московскому времени. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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