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Ростелеком подготовит к «Диктанту Победы»

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком представил специальный раздел «Диктант Победы» на своей образовательной платформе «Лицей», который позволит подготовиться к этой акции, сообщила пресс-служба компании.

На платформе появились тематические видеоуроки и конспекты, также можно пройти пробные тестирования, все материалы доступны бесплатно и без регистрации до 15 мая, отмечается в сообщении.

В частности, пользователи могут освежить знания о Великой Отечественной войне с помощью видеокурса от Российского военно-исторического общества. Также в «Лицее» теперь есть пять пробных вариантов «Диктанта Победы» прошлых лет.

«Диктант Побед» — всероссийская акция, в которой за один академический час участники должны правильно ответить на 25 вопросов различных уровней сложности о ключевых событиях Великой Отечественной войны. В этом году она состоится 25 апреля.

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